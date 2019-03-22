Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin İşgalinin Meşrulaştırılmasına Asla İzin Vermeyiz"

Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin İşgalinin Meşrulaştırılmasına Asla İzin Vermeyiz"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:59 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Golan Tepeleri, Güncel
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