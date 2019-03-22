Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin İşgalinin Meşrulaştırılmasına Asla İzin Vermeyiz"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:59 Kaynak: AA
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Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz
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