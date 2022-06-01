Erdoğan gördü, çok beğendi! Çömlek ustası dünya liderlerine hediye etmek için 50 tane üretecek! - Son Dakika
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Erdoğan gördü, çok beğendi! Çömlek ustası dünya liderlerine hediye etmek için 50 tane üretecek!

01.06.2022 14:24

İzmir'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı. Diğer taraftan yaptığı vazonun Erdoğan tarafından beğenildiğini söyleyen Taşhomcu, "O vazoyu hazırlamak pişirmesi, kurutması, dekoru ve forsunun yapılışı ile birlikte bir ay sürmüştü. Cumhurbaşkanı'mız vazoyu görünce çok memnun oldu" ifadelerini kullandı.

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için hazırladığı 2,5 metre boyundaki vazoyu Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Ankara'ya götürdü. Üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği 2,5 metre boyundaki vazoyu çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu'dan, dünya devlet başkanlarına hediye etmek için sipariş etti. Taşhomcu da Erdoğan'ın verdiği sipariş vazoların yapımına başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK MEMNUM OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği vazoyu yaklaşık 1 ayda hazırladığını kaydeden Taşhomcu, "O vazoyu hazırlamak pişirmesi, kurutması, dekoru ve forsunun yapılışı ile birlikte bir ay sürmüştü. Özel bir kutu yaptık. Vazomuzu büyük bir özenle Ankara'ya götürüp 8'inci kata asansörle çıkardık. Cumhurbaşkanı'mız vazoyu görünce çok memnun oldu. Tamamen el yapımı. Forsunu hazırlarken hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Sadece forsu yapması 4 gün sürdü" dedi.

"50 TANEYİ BİTİRMEM 6-7 AYIMI ALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazoyu gördüğündeki memnuniyetini aktaran Taşhomcu, "Benden üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olmadan 50 tane daha vazo hazırlamamı istedi. Ben de yapımına başladım. Vazolar 2 ile 2,20 metre arasında büyüklüğü olacak. Cumhurbaşkanı'mız aynı büyüklükte olmasını istedi. Sadece forsu kullanmayacağım. Dekor dekor farklı renklerde hazırlıyorum. Menemen'den bütün dünya liderlerine böyle bir hediye gidecek. 50 taneyi bitirmek 6-7 ayımı alacak" diye konuştu.

"MENEMEN AÇISINDAN GURUR VERİCİ"

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan da 26 Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçelerini ziyaret ettiğini hatırlatarak bu ziyaret anısına çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun hediye hazırlamak istediğini dile getirdi. Ortaya mükemmel çömlek vazo çıktığını belirten Pehlivan, "Genel başkan yardımcımız Hamza Dağ bizi bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız bizi çok güzel karşıladı. Vazoyu görünce çok beğendi. Toplam 50 tane diğer devlet başkanlarına hediye edilmek üzere Ahmet ustamıza sipariş verdi.

"GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK GÜZEL OLACAK"

Bu bizi çok mutlu etti çünkü dünya liderlerine ve devlet başkanlarına güzel ilçemizden, çok başarılı, dünya şampiyonu ustamızdan, güzel eserler hediye edilecek. Bu da bizim açımızdan çok gurur verici oldu. Cumhurbaşkanı'mızın sanata ve sanatçıya verdiği önemi biliyoruz. Biz de Menemen ile ilgili 4 ana projeyi içeren dosyamızı arz ettik. Çömlekle ilgili yapılan bu ziyaretin Menemen'imize geri dönüşleri çok güzel olacak" dedi.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Menemen, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan gördü, çok beğendi! Çömlek ustası dünya liderlerine hediye etmek için 50 tane üretecek! - Son Dakika


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