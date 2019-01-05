Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Görev Dağılımını Salı Günü Yapacağız ve Arkadaşlarımız Türkiye'ye Dağılacak.

Erdoğan: "Görev Dağılımını Salı Günü Yapacağız ve Arkadaşlarımız Türkiye'ye Dağılacak.

11 dakika önce

Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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