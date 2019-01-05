Erdoğan: "Görev Dağılımını Salı Günü Yapacağız ve Arkadaşlarımız Türkiye'ye Dağılacak.
11 dakika önce
Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak.
Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:05 Kaynak: AA
8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"
Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisi Hüsnü Can Ç.'nin Peşine Düştü
İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi
Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı