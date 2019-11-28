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Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi...
7 saat önce
Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır."
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