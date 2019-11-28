Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi... - Son Dakika

Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi...

7 saat önce

Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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