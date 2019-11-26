Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor. - Son Dakika

Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor.

6 saat önce

Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi."

Cumhuriyet Halk Partisi, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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