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Erdoğan: "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz.
Erdoğan: "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir"
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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