Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere... - Son Dakika

Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere...

17 dakika önce

Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere..., System.String[]

Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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