Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere... - Son Dakika

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Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere...
17 dakika önce
Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:50 Kaynak: AA
Erdoğan görüşmede, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti
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