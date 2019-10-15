Son Dakika Haberleri: Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi...
Son Dakika Güncel Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi...

Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi...

38 dakika önce

Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi..., System.String[]

Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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