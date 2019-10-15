Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi...
38 dakika önce
Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti
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