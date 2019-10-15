Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı 'nın Suriye 'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti

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