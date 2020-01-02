Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle... - Son Dakika

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Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle...
6 saat önce
Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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