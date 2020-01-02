Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle... - Son Dakika

Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle...

6 saat önce

Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle..., System.String[]

Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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