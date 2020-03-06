Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve... - Son Dakika

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Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve...
6 saat önce
Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:50 Kaynak: AA
Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti
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