Son Dakika › Güncel › Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini... - Son Dakika
Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini...
6 saat önce
Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:56 Kaynak: AA
Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti
Son Dakika Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs