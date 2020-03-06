Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini... - Son Dakika

Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini...

6 saat önce

Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini..., System.String[]

Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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