Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye... - Son Dakika

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye...
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:49 - Kaynak: AA
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