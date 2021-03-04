Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. - Son Dakika

Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
04.03.2021 20:57
Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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