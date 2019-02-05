Erdoğan: "Görüşmelerde, Fetö'cu Darbecilerin Ülkemize İadesine Yönelik Beklentilerimizi, Yunanlı...
41 dakika önce
Erdoğan: "Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."
Erdoğan: "Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:27 Kaynak: AA
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