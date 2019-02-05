Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Görüşmelerde, Fetö'cu Darbecilerin Ülkemize İadesine Yönelik Beklentilerimizi, Yunanlı...

Erdoğan: "Görüşmelerde, Fetö'cu Darbecilerin Ülkemize İadesine Yönelik Beklentilerimizi, Yunanlı...

41 dakika önce

Erdoğan: "Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."

Erdoğan:
Erdoğan: "Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:27 Kaynak: AA

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