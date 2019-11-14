Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi... - Son Dakika
Erdoğan: "Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi...
7 saat önce
Erdoğan: "Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz."
Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim İstanbul'da sis etkili oluyor Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız