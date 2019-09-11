Erdoğan: "Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek.
1 saat önce
Erdoğan: "Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek. Toplantımızın, hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını diliyorum."
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