Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamının koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda...

Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamının koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntılı oldukları salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik etti.

Hastanede hizmet verecek sağlık personeline başarı dileyen Erdoğan, Göztepe'de hizmete açılan bu hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ı rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ın hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkenin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamız 1950'li yıllardan hayatının son dönemine kadar ülkesi, milleti, davası için çalışmış, fikri yazılar yazmış, konferanslar vermiş, sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenmiştir. Hocamızın düşüncelerinden feyz alarak hayata atılan on binlerce gencimiz, bu ülkeye çok büyük hizmetler yapmıştır. Türkiye'yi, milletimizin değerlerini tahrip ederek, tarihiyle bağlarını kopararak, kültürünü bozarak yıkmaya çalışanlara karşı verdiği mücadele, hocamızın gönüllerde daima yaşamasını sağlayacaktır. Dört sene önce son yolculuğuna uğurladığımız hocamıza vefamızı ismini böyle bir eserde yaşatarak göstermeye çalıştık. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, aramızda bulunan yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum."

"Pek çok sağlık kurumu devreye alınmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarından bahsederek, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntılı oldukları salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Maddi zenginliğin, sosyal adalet ve eşitliği temin etmeye yetmediğinin bu süreçte çok acı bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Bunların üzerine ilave olarak salgın döneminde de çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. Bu eserler arasında İstanbul'un her iki yakasında her biri 1006'şar yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri, yatak kapasitesi 2 bin 682 olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi 535 olan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, hizmete giren ilk etabının yatak kapasitesi 1105 olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi 600 olan Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, hizmete giren ilk etabının yatak kapasitesi 838 olan, toplamda ise 1250 yatağa sahip Konya Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi 1300 olan Erzurum Şehir Hastanesi, restore ederek yeniden hizmete sunduğumuz Sultan Abdülhamid'in yadigarı Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi de bulunuyor. Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir."

Depreme karşı özel olarak izolatörlü inşa edilen bu hastanelerin tamamının da ülkenin gelecekte karşılaşabileceği her türlü tehlikede dimdik ayakta kalacağını ifade eden Erdoğan, "Bunların yanında çeşitli il ve ilçelerimizde daha pek çok sağlık kurumu milletimize hizmet vermek üzere devreye alınmıştır." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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