Son Dakika Haberleri: Erdoğan graham'la görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan graham'la görüştü

30 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü.

Erdoğan graham'la görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Erdoğan'ın ilk ikili görüşmesi konakladığı Peninsula Hotel'de gerçekleşti. Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede hazır bulundu. ABD'li Senatör Graham görüşmenin bitiminde kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi sonuçlandığını ifade eden Graham, ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin Suriye'de yaptıkları IŞİD'in geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye İdlib'te önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor. Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" dedi.
Haber:  NEW YORK,


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz
Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek Siirt'te 'ışık hadisesi' için yüzlerce kişi toplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan graham'la görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]