Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce... - Son Dakika

Erdoğan: "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce...

7 saat önce

Erdoğan: "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz."

Cumhuriyet Halk Partisi, prim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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