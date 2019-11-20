Erdoğan: "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz."

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CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz