Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda...
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Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik.
Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik." Haber Yayın Tarihi: 26.07.2019 12:11 Kaynak: AA
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