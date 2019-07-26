Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda...

2 dakika önce

Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik."
Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2019 12:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



83 yaşındaki Hatice Nine kep attı Özel güvenliği öldürmekten gözaltına alınan şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktı Erdoğan'dan ABD'ye Münbiç mesajı: Paramparça edeceğiz Behzat Ç.'nin senaristi, "Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.7.2019 12:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]