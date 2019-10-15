Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi...

Erdoğan: "(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi...

1 saat önce

Erdoğan: "(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:13 Kaynak: AA
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