Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük... - Son Dakika
Erdoğan: "Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük...
6 saat önce
Erdoğan: "Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür.
Erdoğan: "Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:08 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede