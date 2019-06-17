Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Gün safları sıklaştırma günüdür"
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Erdoğan: "Gün safları sıklaştırma günüdür"

47 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
Erdoğan: Gün safları sıklaştırma günüdür
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:20 Kaynak: AA
Haliç, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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