Erdoğan: Gündemimizde Fırat'ın doğusu var
14 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:54
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