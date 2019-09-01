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Erdoğan: Gündemimizde Fırat'ın doğusu var

14 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız." dedi.

Erdoğan: Gündemimizde Fırat'ın doğusu var, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:54 
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