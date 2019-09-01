Erdoğan: "Gündemimizde Fırat 'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz