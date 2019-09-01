Erdoğan: "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte...
15 saat önce
Erdoğan: "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız."
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