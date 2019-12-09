Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden... - Son Dakika

Erdoğan: "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden...

7 saat önce

Erdoğan: "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır."

Güney Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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