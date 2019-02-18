Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güney Sınırımızı Terörden Arındıracak, Mültecilerin Dönebilecekleri Güvenli Bölgeler...

Erdoğan: "Güney Sınırımızı Terörden Arındıracak, Mültecilerin Dönebilecekleri Güvenli Bölgeler...

1 saat önce

Erdoğan: "Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:10:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güney Sınırımızı Terörden Arındıracak, Mültecilerin Dönebilecekleri Güvenli Bölgeler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]