Erdoğan: "Güney Sınırımızı Terörden Arındıracak, Mültecilerin Dönebilecekleri Güvenli Bölgeler...
1 saat önce
Erdoğan: "Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik.
Erdoğan: "Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:26 Kaynak: AA
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