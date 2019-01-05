Erdoğan: "Güneydoğu Terörden Arındığında Küresel, Ulusal Yatırımcıların Hepsi Oraya Gidecek.
1 saat önce
Erdoğan: "Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek.
Erdoğan: "Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri. O zaman terörün esamesi okunmayacak"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:24 Kaynak: AA
8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"
Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı
Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak