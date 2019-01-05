Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güneydoğu Terörden Arındığında Küresel, Ulusal Yatırımcıların Hepsi Oraya Gidecek.

Erdoğan: "Güneydoğu Terörden Arındığında Küresel, Ulusal Yatırımcıların Hepsi Oraya Gidecek.

1 saat önce

Erdoğan: "Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri. O zaman terörün esamesi okunmayacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Politika
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