Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca...
1 saat önce
Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur.
Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:02 Kaynak: AA
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir