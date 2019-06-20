Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca...

Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur.

Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir