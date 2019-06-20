Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca...
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Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca...

1 saat önce

Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:02 Kaynak: AA
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