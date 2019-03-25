Erdoğan: "Güneyimizde Kurulmaya Çalışılan Terör Koridorunun Önünü Tamamen Kesmek İçin Bu Seçimden...
55 dakika önce
Erdoğan: "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz.
Erdoğan: "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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