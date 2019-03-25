Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güneyimizde Kurulmaya Çalışılan Terör Koridorunun Önünü Tamamen Kesmek İçin Bu Seçimden...

Erdoğan: "Güneyimizde Kurulmaya Çalışılan Terör Koridorunun Önünü Tamamen Kesmek İçin Bu Seçimden...

55 dakika önce

Erdoğan: "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:14:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güneyimizde Kurulmaya Çalışılan Terör Koridorunun Önünü Tamamen Kesmek İçin Bu Seçimden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]