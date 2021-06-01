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Erdoğan: Gürcistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik - Son Dakika

Erdoğan: Gürcistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik

01.06.2021 20:28
Erdoğan: Gürcistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik. Buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki başbaşa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, konuk başbakanın Türkiye'yi yakından tanıyan bir lider olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZİ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞMA OLARAK BELİRLEDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile bugün ülkeler arasındaki konuları ele aldıklarını belirterek, "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik. Buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerimizi hızlandıracak düzenlemeler üzerinde de çalışma kararlılığındayız. Komşumuz Gürcistanla bölgemizin çehresini geliştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik öneme haiz Güney gaz koridorunu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının kombin yaklaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir" dedi.'FETÖ BAŞTA OLMAK ÜZERE TERÖRLE MÜCADELEYİ ELE ALDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık. Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Komşumuzun, Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la üçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan işbirliği. Türkiye olarak bütün bunlara varız" ifadelerini kullandı.

Konuk Başbakan Garibashvili ise Ankara'da bulunmanın çok şeref verici olduğunu belirtti. Bugünkü görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Garibashvili, "Gürcistan'ın egemenliğini desteklediğiniz için bu destelerinizi esirgemediğiniz için NATO'ya üye olmasına destekleriniz için de teşekkür ederim" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Gürcistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik - Son Dakika


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