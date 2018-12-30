Erdoğan: "Gurur Bize Yakışmaz, Kibir Bize Yakışmaz"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:48 Kaynak: AA
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