Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Süreç İçerisinde Trump Kararlı Bir Duruş Sergiledi.
1 saat önce
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu süreç içerisinde Trump kararlı bir duruş sergiledi.
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu süreç içerisinde Trump
kararlı bir duruş sergiledi. Tabii bu noktada Amerikan'ın bir müesses nizamı var, buna bir derin devlet de diyebiliriz, bunların engellemeleri söz konusu."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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