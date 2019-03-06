Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Süreç İçerisinde Trump Kararlı Bir Duruş Sergiledi.

Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Süreç İçerisinde Trump Kararlı Bir Duruş Sergiledi.

1 saat önce

Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu süreç içerisinde Trump kararlı bir duruş sergiledi.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu süreç içerisinde Trump kararlı bir duruş sergiledi. Tabii bu noktada Amerikan'ın bir müesses nizamı var, buna bir derin devlet de diyebiliriz, bunların engellemeleri söz konusu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Donald Trump, Politika
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