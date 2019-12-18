Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(Güvenli Bölge) Bunu başarırsak, tarihe örnek olarak geçecek. - Son Dakika
Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bunu başarırsak, tarihe örnek olarak geçecek.
6 saat önce
Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bunu başarırsak, tarihe örnek olarak geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bunu başarırsak, tarihe örnek olarak geçecek. 'Mülteciler şehrini veya şehirlerini Türkiye kurdu' diyecekler. Bu çok önemli"
Son Dakika CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada