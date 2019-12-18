Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(Güvenli Bölge) Dünyanın ekonomik olarak en saygın zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz... - Son Dakika
Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Dünyanın ekonomik olarak en saygın zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz...
6 saat önce
Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Dünyanın ekonomik olarak en saygın zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Dünyanın ekonomik olarak en saygın zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı. Biz hala ses bekliyoruz"
Son Dakika Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada