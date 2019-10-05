Erdoğan: "(Güvenli bölge) Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri...
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Erdoğan: "(Güvenli bölge) Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz."
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