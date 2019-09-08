Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin...
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Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin...

1 saat önce

Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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