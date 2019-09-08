Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin...
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Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz."
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