Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah... - Son Dakika
Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah...
6 saat önce
Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor."
Son Dakika Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Son dakika: Google'dan 20'den fazla ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı