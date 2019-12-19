Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah... - Son Dakika

Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah...

6 saat önce

Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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