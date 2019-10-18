Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Güvenli Bölge'nin doğu sınırı Irak olacak
Son Dakika Dünya Erdoğan: Güvenli Bölge'nin doğu sınırı Irak olacak

Erdoğan: Güvenli Bölge'nin doğu sınırı Irak olacak

37 dakika önce

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşmayla ilgili olarak konuştu.

Erdoğan: Güvenli Bölge'nin doğu sınırı Irak olacak, System.String[]

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşmayla ilgili olarak 'YPG'nin çekilmesiyle tesis edilecek Güvenli Bölge'nin doğu sınırının Irak olacağını' söyledi.


Erdoğan, "Biz 13 maddelik ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. Bu 120 saatlik süreç içerisinde YPG'nin belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Biz bu bölgeyi 32 km olarak ifade ettik. Güvenlik güçlerimiz de alanı terk etmeyecek" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:27 
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