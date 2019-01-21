Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güvenli Bölge Teklifimiz, Terör Örgütlerini Türkiye'nin Kontrolünde, Bir Şekilde...

Erdoğan: "Güvenli Bölge Teklifimiz, Terör Örgütlerini Türkiye'nin Kontrolünde, Bir Şekilde...

1 saat önce

Erdoğan: "Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Politika
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