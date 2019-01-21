Erdoğan: "Güvenli Bölge Teklifimiz, Terör Örgütlerini Türkiye'nin Kontrolünde, Bir Şekilde...
1 saat önce
Erdoğan: "Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor.
Erdoğan: "Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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