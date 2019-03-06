Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Türkiye'nin Dışında Birisine Buranın Kontrolünün Verilmesine Biz Evet...
15 dakika önce
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz.
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Türkiye
'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Çünkü her an buradan bize saldırı olur."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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