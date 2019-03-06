Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Türkiye'nin Dışında Birisine Buranın Kontrolünün Verilmesine Biz Evet...

Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Türkiye'nin Dışında Birisine Buranın Kontrolünün Verilmesine Biz Evet...

15 dakika önce

Erdoğan: "(Güvenli bölge) Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Güvenli bölge) Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Çünkü her an buradan bize saldırı olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki

Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:46:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Türkiye'nin Dışında Birisine Buranın Kontrolünün Verilmesine Biz Evet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]