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Erdoğan: "Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf...
6 saat önce
Erdoğan: "Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz."
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