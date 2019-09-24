Erdoğan: "Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir...
34 dakika önce
Erdoğan: "Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz."
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