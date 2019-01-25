Erdoğan: "(Güvenlik Bölge) Sahadaki Fiili Kontrolün Bizde Olması Gerekiyor.
23 dakika önce
Erdoğan: "(Güvenlik bölge) Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor.
Erdoğan: "(Güvenlik bölge) Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye
olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: AA
Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi
Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız
Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor