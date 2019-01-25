Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Güvenlik Bölge) Sahadaki Fiili Kontrolün Bizde Olması Gerekiyor.

Erdoğan: "(Güvenlik Bölge) Sahadaki Fiili Kontrolün Bizde Olması Gerekiyor.

23 dakika önce

Erdoğan: "(Güvenlik bölge) Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Güvenlik bölge) Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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