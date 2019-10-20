Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz...

Erdoğan: "Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz...

36 dakika önce

Erdoğan: "Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur
Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]