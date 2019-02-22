Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güvenlik Güçlerimiz, PKK'nın Tüm Ümidini 31 Mart'ta Zillet İttifakının Başarısına...

Erdoğan: "Güvenlik Güçlerimiz, PKK'nın Tüm Ümidini 31 Mart'ta Zillet İttifakının Başarısına...

1 saat önce

Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:52 Kaynak: AA

PKK, Politika
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