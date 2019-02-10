Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler, Gezi'de Atatürk Kültür...
50 dakika önce
Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler.
Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi
hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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