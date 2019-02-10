Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler, Gezi'de Atatürk Kültür...

Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler, Gezi'de Atatürk Kültür...

50 dakika önce

Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, AKM, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler, Gezi'de Atatürk Kültür...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]