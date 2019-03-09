Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı Ziyaret Etti

Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı Ziyaret Etti

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da partisinin mitingine katıldı. Miting sonrası alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın evine gitti. Evin önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Erdoğan, bir süre hafız Nazırlı ile görüştükten sonra Diyarbakır'daki programına katılmak üzere Elazığ'dan ayrıldı.

(Mücahid Kantarcıoğlu - Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

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