Erdoğan 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni Ziyaret Etti
1 saat önce
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
"Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası
ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Engelli bir kişiyle yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın müzeden çıkışı
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Engelli bir kişiyle sohbet edip, fotoğraf çektirmesi
-Erdoğan'ın ayrılması
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:20 Kaynak: DHA
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