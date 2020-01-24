Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Hafter) Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah... - Son Dakika
Erdoğan: "(Hafter) Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah...
6 saat önce
Erdoğan: "(Hafter) Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Hafter) Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var."
Son Dakika Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi